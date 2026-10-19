La actividad será en avenida España e Ignacio de la Roza. La inscripción cuesta $25.000 y lo recaudado se destinará a FundaME.

El sábado 31 de octubre se realizará en avenida España y avenida Ignacio de la Roza una nueva edición de IRONKIDS, la propuesta infantil vinculada al calendario del IRONMAN en San Juan. La actividad está orientada a que los chicos participen de una experiencia deportiva y recreativa en el marco de la competencia principal. Según la organización, la iniciativa busca sumar una instancia familiar alrededor del evento.

La inscripción tiene un valor de $25.000 y lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME, institución sanjuanina que asiste a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia. De ese modo, la actividad combina participación deportiva con un objetivo solidario. La organización no informó otros destinos para esos fondos.

Inscripción y acreditación

Para participar, será necesario completar previamente los datos solicitados durante el proceso de inscripción. Esa información será utilizada, de acuerdo con lo informado, para la acreditación de los participantes y la cobertura del seguro. La organización también indicó que los datos personales no serán destinados a usos indebidos o ilegales.

Las acreditaciones se realizarán el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre, de 14:00 a 20:00, en la Expo 2026, en el stand de FundaME. Además, la actividad se integra al itinerario de propuestas que acompañan al IRONMAN en la provincia. La referencia a la fecha y al lugar deja establecido el cronograma previo al desarrollo del evento.

El IRONKIDS vuelve así a formar parte de la programación asociada a la prueba internacional en San Juan. La organización lo presenta como una jornada para promover hábitos saludables y participación familiar, aunque el dato central es su realización con un cupo sujeto a inscripción y con un fin solidario concreto. Queda como próximo paso la acreditación de los inscriptos en los días previos a la actividad.