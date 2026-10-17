La Gloria venció 1-0 a Defensa y Justicia y fue el primer clasificado a los playoffs. Suma 29 puntos y manda en la Zona A.

Instituto de Córdoba venció 1-0 a Defensa y Justicia este viernes en Florencio Varela y se convirtió en el primer equipo en asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El resultado le permitió sellar el pase a los playoffs cuando todavía resta completar la fase regular. Con ese triunfo, el conjunto cordobés quedó además como único líder de la Zona A.

El único gol del partido lo marcó Jeremías Lázaro a los 22 minutos del primer tiempo. Con esa conquista, Instituto llegó a 29 puntos y se afirmó en la cima de su zona, mientras que Defensa y Justicia y Boca quedaron como escoltas con 24 unidades cada uno. La diferencia de cinco puntos, a falta de cerrar la etapa clasificatoria, le dio al equipo cordobés la ventaja necesaria para garantizar su presencia en la instancia eliminatoria.

Confirmación oficial

La clasificación fue informada por la Liga Profesional a través de sus redes sociales, donde señaló que Instituto fue el primero en asegurar su lugar en los octavos de final. Ese dato adquiere relevancia porque la competencia todavía no terminó su fase regular y el sistema de disputa deja en juego posiciones que ordenan los cruces de eliminación directa. En ese esquema, terminar más arriba en la tabla también define la localía de los partidos únicos desde octavos hasta semifinales.

Cómo sigue el torneo

El Clausura reúne a 30 equipos divididos en dos zonas de 15 integrantes. Cada club disputa 16 partidos durante la fase regular, entre los encuentros de su grupo y los interzonales. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final, instancia que se jugará a partido único en la cancha del mejor ubicado en la tabla. La final está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

En la Zona A, además de Instituto, los equipos que por el momento ocuparían puestos de clasificación son Defensa y Justicia, Boca, Vélez, Lanús, Gimnasia de Mendoza, Independiente y Newell’s. En la Zona B, los lugares provisionales corresponden a Rosario Central, Belgrano, Argentinos Juniors, Gimnasia La Plata, Sarmiento de Junín, Huracán, Barracas Central e Independiente Rivadavia de Mendoza. La temporada también contempla dos descensos y, según la información difundida, Estudiantes de Río Cuarto ya tiene confirmado uno de esos lugares.