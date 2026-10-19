El club sanjuanino consultó a la Unión de Rugby de Cuyo por la localía de las semifinales de la Copa de Plata 2026. También se postuló como sede si los dos partidos se disputan en un mismo lugar.

Huazihul San Juan Rugby Club presentó una nota formal ante el Consejo Directivo y el Departamento de Competencia de la Unión de Rugby de Cuyo para pedir precisiones sobre la programación de las semifinales de Primera de la Copa de Plata 2026. La consulta se vinculó con la modificación informada por la organización para el Final Four, que prevé otorgar la localía a los equipos mejor ubicados en la fase regular.

En ese marco, el club sanjuanino pidió saber si ese mismo criterio se aplicará en la Copa de Plata, con el primero de la tabla recibiendo al cuarto y el segundo enfrentando al tercero. También requirió aclaraciones sobre la previsión original que ubicaba a Mendoza como sede de las semifinales, según indicó la institución.

Oferta de sede Si se mantiene la alternativa de reunir los dos encuentros en un mismo escenario, Huazihul formalizó su candidatura para organizar la jornada en San Juan. La propuesta se apoyó en el estado renovado de su campo de juego y fue acompañada por un anexo fotográfico para mostrar las condiciones actuales de la cancha.

La presentación incluyó, además, la disposición de recibir dirigentes, cobertura médica profesional, organización del tercer tiempo y disponibilidad de camarines, sanitarios, cantina, estacionamiento y dispositivos de seguridad. La institución señaló que albergar una instancia de esa magnitud tendría un significado especial en el camino hacia el centenario del club.

Definición pendiente Por el momento, la definición sobre las localías y la eventual sede común depende de la respuesta que emita la Unión de Rugby de Cuyo. Mientras tanto, la presentación dejó planteada la posición de Huazihul y su disponibilidad para recibir las semifinales en territorio sanjuanino.