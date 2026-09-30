Darío Herrera elevó un informe por los incidentes tras el 3-1 de Rosario Central. El documento podría derivar en sanciones para Juan Sebastián Verón y otros dirigentes.

El árbitro Darío Herrera presentó un informe disciplinario por los incidentes registrados al finalizar el partido que Rosario Central le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata. Según el documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, dirigentes del club platense bajaron al campo de juego y mantuvieron un cruce con la terna arbitral.

Entre las personas mencionadas figuran el presidente Juan Sebastián Verón, el vicepresidente segundo Pascual Caiella y el secretario técnico Marcos Angeleri. El informe sostiene que los tres se acercaron al área de juego una vez finalizado el encuentro y que el intercambio se produjo en un contexto de reclamos por decisiones arbitrales durante el partido.

El encuentro había quedado marcado por una jugada puntual: el penal sancionado a favor de Rosario Central, que le permitió revertir el resultado. De acuerdo con el relato de Herrera, ese fallo generó cuestionamientos de parte de Estudiantes y derivó en insultos y acusaciones contra la terna. En el acta, el árbitro señaló que Verón cuestionó al cuerpo arbitral y lo acusó de actuar bajo órdenes de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Contenido del informe

Herrera también consignó que el presidente de Estudiantes habría pronunciado una amenaza contra los integrantes de la terna arbitral. En el mismo documento, el árbitro afirmó que Caiella y Angeleri lo trataron de “corruptos” e “hijos de puta”, y que el vicepresidente segundo también habría proferido amenazas e insultos. Las expresiones quedaron asentadas en el informe que ahora deberá ser evaluado por los organismos disciplinarios correspondientes.

Posibles sanciones

La eventual consecuencia administrativa de este episodio será definida por las instancias disciplinarias competentes, que deberán analizar el contenido del informe y resolver si corresponde aplicar sanciones. El antecedente más reciente en ese recorrido es la penalización de seis meses que había recibido Verón a fines del año pasado y que luego fue dejada sin efecto por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en mayo.

Con ese antecedente como referencia, el expediente abierto por el informe de Herrera queda ahora en etapa de evaluación. La resolución dependerá de la valoración que hagan los organismos disciplinarios sobre las conductas atribuidas a los dirigentes de Estudiantes de La Plata.