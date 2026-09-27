El piloto sanjuanino completó su última carrera en el autódromo Eduardo Copello. Tras la final, habló del esfuerzo, del público y de su decisión de priorizar a la familia.

El piloto sanjuanino Henry Martín completó este domingo su última final del TC2000 en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, en la carrera que llevó su nombre y marcó su despedida de las pistas. La competencia se desarrolló en el mismo escenario donde construyó buena parte de su trayectoria deportiva y cerró una etapa de competencia a nivel nacional.

Tras la carrera, Martín explicó que las condiciones dentro del auto hicieron más exigente el cierre de su participación. “Me quemé los pies. Había mucha temperatura adentro del auto”, dijo luego de recibir el reconocimiento por su trayectoria. La referencia dio cuenta del desgaste físico de la final y del contexto en el que completó la prueba ante el público sanjuanino.

La final y el antecedente inmediato El piloto valoró especialmente haber podido terminar la competencia en su provincia. “Es un orgullo poder correr. Todos los sanjuaninos pudimos terminar la carrera. Una pena lo que pasó ayer (Se despistó y terminó el entrenamiento con el auto dañado), porque se nos quitaron muchas posibilidades, pero bueno, hicimos un buen ritmo de carrera”, señaló. La mención remite a la jornada anterior, cuando un despiste condicionó sus chances para la final.

Balance de una trayectoria Consultado sobre lo que se llevaba de El Zonda, Martín respondió: “Muchas cosas lindas. Estoy agradecido al público, a la gente y al equipo. Ahora a disfrutar con la familia”. La despedida reunió el cierre deportivo con un reconocimiento al acompañamiento recibido en el autódromo, en una pista que fue parte central de su carrera.

Lo que viene Ante la pregunta sobre una eventual vuelta a correr, el piloto respondió en tono de broma: “No, no está. Sí, te va, lo voy a hacer”. Más allá de esa frase, el propio Martín dejó en claro que su prioridad inmediata será el tiempo con su familia, después de cerrar su etapa en el TC2000 en San Juan.