El entrenador argentino vinculó su retiro al cierre de su contrato y al Mundial 2030. Tiene 64 años y dirige a la selección paraguaya desde 2024.

El entrenador argentino Gustavo Alfaro, a cargo de la Selección de Paraguay desde 2024, afirmó que dejará la dirección técnica cuando termine su contrato y que ese será su último trabajo.

La definición fue planteada en una conferencia de prensa y quedó asociada a su objetivo de conducir a la Albirroja hacia el Mundial 2030, instancia que el propio técnico señaló como el cierre de su carrera. El planteo tiene alcance deportivo e institucional, porque involucra a un seleccionado que atraviesa un proceso de clasificación con horizonte ya definido.

Decisión familiar

Alfaro, de 64 años, explicó que la decisión también responde a una cuestión familiar y admitió que viene postergando el retiro desde hace años. Dijo que le agradece a su entorno por el acompañamiento durante décadas de trabajo y sostuvo que les fue “corriendo el arco hace mucho tiempo”, en alusión a que les prometió retirarse sin concretarlo antes.

En su exposición, el técnico remarcó que todavía ve “muchas cosas por hacer” con Paraguay y destacó el proceso de las Eliminatorias y la actuación en el último Mundial. Según recordó, la selección llegó a los octavos de final y equiparó la segunda mejor participación mundialista de un equipo paraguayo.

Trayectoria y antecedentes

El entrenador con pasado en Boca y en el fútbol argentino también le dijo a su representante que “escuche a todo el mundo pero no hable con nadie”, porque ya tomó la decisión de dejar la actividad en Paraguay. En ese escenario, si no modifica su postura, no renovará su contrato cuando finalice el vínculo vigente.

Alfaro acumula 34 años de trayectoria como director técnico. Entre 1992 y 2020 trabajó en el ascenso y en la Primera División del fútbol argentino, además de un breve paso por Arabia Saudita, y después dirigió a Ecuador y Costa Rica antes de llegar a la selección paraguaya.

Palmarés

Su etapa más exitosa fue en Arsenal, donde obtuvo la Copa Sudamericana 2007, el Torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina de ese año y la Copa Argentina 2013. A partir de su anuncio, el próximo hito a seguir será si mantiene la decisión hasta el cierre de su vínculo y la eventual participación paraguaya en el Mundial de 2030.