Francia e Italia igualaron 1 a 1 en la Nations League en Francia, en un partido definido por las intervenciones de Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma. El resultado hizo que el conjunto dirigido por Zinedine Zidane cediera sus primeros puntos en el certamen y que la visita sostuviera su buen momento.

Italia tuvo la primera ocasión clara a los 9 minutos, cuando Michael Kayode asistió a Moise Kean y el remate fue tapado por Maignan. Francia respondió con un disparo de Michael Olise que dio en el travesaño, mientras Davide Frattesi estuvo cerca de abrir el marcador para la Azzurra. El desarrollo anticipó un trámite cerrado, con escasas diferencias entre ambos equipos.

Dominio local y reacción italiana

En el complemento, el dominio francés fue amplio, pero Donnarumma sostuvo a su equipo con una doble atajada ante Desire Doué y Ousmane Dembélé, y luego respondió ante otro remate de Olise. A los 10 minutos de la segunda parte, Olise convirtió de tiro libre al ángulo superior izquierdo para el 1 a 0. La ventaja, sin embargo, no se sostuvo hasta el final.

La reacción visitante llegó tras un error en la salida local. Lucas Da Cunha no logró controlar un pase de Adrien Rabiot y Alessandro Bastoni recuperó la pelota para definir y establecer el 1 a 1 definitivo. En el tramo final, ambos arqueros evitaron una nueva caída de sus vallas con intervenciones ante Rabiot y Kean.

Bélgica sumó su segundo triunfo

En otro de los partidos de la jornada, Bélgica logró su segundo triunfo en el certamen al golear a Turquía en Lieja. Kevin De Bruyne marcó dos goles, uno tras una jugada individual con caño incluido en la primera mitad y otro con un remate desde fuera del área en el complemento. Sobre el cierre, Romelu Lukaku convirtió el tercero y alcanzó las 94 anotaciones a nivel internacional.

La fecha dejó además estos resultados de la Nations League: Hungría 1-0 Georgia, Ucrania 0-2 Irlanda del Norte, Bosnia 1-1 Suecia, Polonia 6-0 Rumania, Chipre 2-0 Armenia, Letonia 1-2 Montenegro, Kazajistán 1-2 Moldavia e Islas Feroe 1-1 Eslovaquia.