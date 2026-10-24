El Flamengo presentó un reclamo formal ante la CONMEBOL para pedir los puntos de la semifinal de la Copa Libertadores 2026 frente a Estudiantes de La Plata, tras quedar eliminado por penales en el Maracaná. La presentación abrió un nuevo capítulo administrativo en una serie que ya había tenido un antecedente reglamentario por la habilitación de Marcos Rojo. El club platense fue notificado y dispone de plazo hasta la próxima semana para hacer su descargo.

El planteo del club brasileño

Según la presentación del conjunto de Río de Janeiro, la supuesta mala inclusión del defensor habría invalidado la semifinal. Rojo jugó el partido de vuelta luego de ser habilitado a último momento por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo que intervino sobre la discusión reglamentaria. El reclamo quedó radicado ante la confederación sudamericana, que deberá evaluar los argumentos de ambas partes.

La posición de Estudiantes

En el entorno de la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón sostienen que el zaguero figuraba formalmente inscripto en la lista de buena fe desde las 11:00 del día del partido en Río de Janeiro. También remarcan que la habilitación contó con el aval del TAS, cuya resolución permitió su inclusión en el equipo titular de Alexander Medina. En Estudiantes consideran que ese respaldo jurídico desactiva la pretensión del club brasileño.

El antecedente inmediato

El conflicto se originó antes del cruce de ida en el estadio UNO, cuando la CONMEBOL rechazó la inscripción de Rojo amparándose en el Artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. La entidad sostuvo entonces que la AFA no tenía habilitada una ventana de pases oficial en el sistema TMS, el mecanismo informático que registra transferencias y habilitaciones. Frente a esa decisión, Estudiantes recurrió de urgencia al TAS y obtuvo una medida cautelar favorable.

Lo que sigue en el expediente

Tras el fallo del TAS, Rojo ya había sumado minutos oficiales el fin de semana anterior en la Liga Profesional frente a San Lorenzo. Ahora, la discusión volvió al plano disciplinario y administrativo con el reclamo de Flamengo, que deberá ser analizado por la CONMEBOL. El próximo paso es el descargo de Estudiantes, que vence la próxima semana, y la posterior definición del organismo sudamericano sobre si el planteo tiene sustento reglamentario.