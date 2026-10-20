A casi tres meses de la victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, la FIFA difundió las resoluciones disciplinarias sobre ese partido. El Comité de Disciplina del organismo aplicó sanciones al director técnico Hossam Hassan y al delantero Mustafa Zico por sus reclamos y gestos contra el arbitraje del francés François Letexier.

Sanciones deportivas Hassan recibió una suspensión de tres partidos oficiales, por lo que no podrá estar en el banco de suplentes en la doble fecha de eliminatorias para la Copa Africana de Naciones ante Malaui en noviembre, ni en el amistoso frente a Angola en enero. Su hermano y ayudante de campo, Ibrahim Hassan, recibió la misma pena de tres encuentros. En el caso de Zico, la inhabilitación fue de cinco partidos, lo que lo dejará fuera de la selección hasta junio de 2027.

Multa y apelación Además de las suspensiones, la FIFA impuso una multa conjunta de 60.000 dólares para los tres involucrados. La Asociación Egipcia de Fútbol informó que pedirá los fundamentos del fallo para iniciar el proceso de apelación. Según el texto difundido, la controversia se originó en los gestos de brazos cruzados realizados por Hassan tras la anulación de un gol mediante el uso del VAR (asistencia arbitral por video), conducta que el expediente encuadró como antideportiva.

La decisión deja firme, por el momento, la imposibilidad de que Hassan y Ibrahim Hassan participen en los próximos compromisos oficiales de Egipto, mientras la vía recursiva queda sujeta a la recepción de los fundamentos por parte de la federación de ese país. El caso se cerró con sanciones deportivas y económicas, y con una eventual revisión que dependerá del trámite de apelación ante la propia FIFA.