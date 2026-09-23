Este sábado 26 de septiembre habrá una jornada de pista en el Vicente Alejo Chancay. Participarán categorías Juveniles, Damas, Juniors, Sub 23 y Elite.

El sábado 26 de septiembre se realizará en el velódromo Vicente Alejo Chancay el Gran Festival de Pista “Homenaje a José Rufino”, una jornada de competencia del ciclismo sanjuanino que reunirá a distintas categorías. La actividad combina disputa deportiva y reconocimiento, en un escenario clave para la pista provincial.

La organización está a cargo del Club Ciclista Sergio Payaso Valdez, con el acompañamiento de la Federación Ciclista Sanjuanina y del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Esa articulación institucional le da marco a una fecha del calendario local y ubica al evento dentro de la agenda deportiva oficial y federativa.

Programa y categorías

La concentración de los participantes está prevista para las 17, mientras que la competencia comenzará a las 18. El festival incluirá las categorías Juveniles, Damas, Juniors, Sub 23 y Elite. La convocatoria apunta a ciclistas de diferentes edades y niveles competitivos, en una misma jornada de pista.

Inscripciones

Según informó la organización, las inscripciones se realizarán de manera presencial el viernes 25 de septiembre, entre las 18 y las 21.30. Ese trámite previo define la participación en una fecha que, además del componente deportivo, busca recordar a José Rufino con una actividad abierta al ambiente del ciclismo local.

La realización del festival suma una nueva cita al calendario de pista de San Juan y concentra la atención en el velódromo provincial, donde se espera la presencia de corredores y aficionados. El dato operativo a seguir será la inscripción del día anterior y el inicio de la actividad a las 17 del sábado.