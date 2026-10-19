Exequiel "Pacman" Fernández tendrá su última pelea en el club donde forjó su carrera. La despedida llega tras su título mundial Gold y una condena condicional dictada en junio de 2026.

El boxeador sanjuanino Exequiel "Pacman" Fernández, campeón mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), peleará por última vez el viernes 13 de noviembre en el club Julio Mocoroa, escenario en el que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional.

La despedida se produce después de uno de los hitos deportivos más relevantes de su carrera. El 6 de diciembre de 2025, con el estadio Aldo Cantoni colmado, Fernández venció por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo y obtuvo el título mundial Gold de la AMB en la categoría wélter. Ese resultado consolidó su presencia en el boxeo profesional y le dio el cierre deportivo a una etapa de más de dos décadas sobre el ring.

La decisión y el contexto judicial En septiembre de 2026, Fernández explicó que la decisión de retirarse la venía pensando desde hacía tiempo junto a su familia. También señaló que influyó el conflicto judicial que atravesó este año y afirmó que llegó el momento de descansar y dedicarse a los suyos. Esa referencia se vincula con la condena dictada en junio de 2026, cuando el boxeador fue sentenciado a tres años de prisión condicional junto a su hermano Ángel.

Según la sentencia, ambos habrían buscado hacer justicia por mano propia en una casa de Chimbas, después de un robo ocurrido horas antes. La resolución judicial no altera el dato deportivo central, pero sí enmarca el retiro en un año atravesado por un expediente penal que impactó en la vida pública del púgil. En su carrera profesional, Fernández disputó 40 peleas, con 32 victorias, 7 derrotas y un empate.

La despedida en San Juan Con la fecha confirmada, la última presentación será en el club Julio Mocoroa, donde Fernández volverá a calzarse los guantes frente al público que lo acompañó durante su recorrido. La función del 13 de noviembre marca el cierre formal de su actividad arriba del ring y deja como dato a seguir la realización de esa velada en el mismo ámbito que lo tuvo como protagonista durante gran parte de su carrera.