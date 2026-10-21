El árbitro de Jesús María fue designado para el cruce entre el Azul de Villa Krause y Sportivo Desamparados. La terna completa también será de Jesús María .

En la Liga de Jesús Maria, Cordoba dirige Fabrizio Lipari que tiene experiencia dirigiendo el Regional Amateur

El partido de ida de la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados tendrá como árbitro a Fabrizio Lipari, oriundo de Jesús María, Córdoba. La designación lo ubica al frente de uno de los cruces sanjuaninos que definirá el avance en la competencia federal.

Lipari registra antecedentes en distintas instancias del certamen. En diciembre de 2024 dirigió el encuentro entre Alumni de Villa María y Sarmiento de Leones, por los octavos de final de la Región Centro. Ese recorrido se suma a otras asignaciones dentro del torneo, en una competencia que suele recurrir a árbitros de otras provincias para sus fases decisivas.

Antecedentes recientes

En la edición 2026, según el material difundido, fue designado en octubre para el partido entre General Paz Juniors y Unión de Oncativo. Además, en febrero integró la cuaterna arbitral como cuarto árbitro en la final de ida de la Región Litoral Sur entre Juventud Unida de Gualeguaychú y Ben Hur de Rafaela. El único antecedente vinculado con San Juan se remonta al año pasado, cuando estuvo a cargo del empate sin goles entre la Liga de Alvear y la Liga Albardón Angaco, por la final de la región Cuyo de la Copa País.

Equipo arbitral y costos

La terna también estará compuesta por Maximiliano Vacca y Brandon Mansilla como asistentes, y por Alejo Alfonso como cuarto árbitro. Los cuatro pertenecen a Jesús María, lo que implica para la organización el pago de viáticos y hotel por tratarse de jueces de otra provincia. Ese punto incide en el costo operativo del encuentro, aunque el material no precisa el monto de esos gastos.

Con la designación confirmada, el foco queda ahora en la disputa deportiva de la serie y en la logística arbitral que acompañará el cruce. El partido de ida será el primero de los dos compromisos que definirán cuál de los equipos sanjuaninos seguirá adelante en el torneo federal.