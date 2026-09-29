El piloto sanjuanino se impuso en el Top Race en el autódromo Eduardo Copello. La victoria llegó tras 41 años de carrera y en el marco del homenaje a Henry Martin.

El piloto sanjuanino Fabián Flaqué consiguió su primera victoria en una competencia nacional al imponerse en el Top Race en el autódromo Eduardo Copello, en San Juan. El resultado tuvo un valor deportivo adicional porque se produjo en el circuito de El Zonda, donde ya había ganado en el Zonal Cuyano, pero no en una categoría de alcance nacional. La conquista llegó después de 41 años de trayectoria en el automovilismo, iniciada en 1985.

En una entrevista con Telesol Noticias, Flaqué relató que la carrera del domingo se resolvió en las últimas vueltas, cuando logró tomar la punta tras largar desde atrás en la pelea por la posición de privilegio. El piloto vinculó el triunfo con el significado que tiene para él correr ante el público local y en un trazado que, según describió, exige precisión permanente. La competencia se desarrolló además en el mismo fin de semana en que se homenajeó a Henry Martin.

Trayectoria y archivo personal

Durante la misma entrevista, el corredor mostró en su casa de Santa Lucía una colección de objetos que conserva como registro de su carrera. Entre las piezas mencionó un buzo de cuero de su etapa en karting, botas y guantes de la Fórmula Renault, cascos de su paso por el TC 2000 y el equipo oficial Ford, además del motor con el que debutó. También exhibió una mesa construida con un neumático de cuando fue campeón del Top Race Series en 2015.

Flaqué mostró además el casco Arai GP-7 y un buzo antiflama que pertenece al piloto Benjamín Hites, a quien acompañó como entrenador en Europa. Según explicó, utilizó esa indumentaria por cábala porque la homologación de sus propios buzos estaba vencida. En ese mismo repaso mostró el simulador con el que entrena y la copa obtenida en la competencia.

El piloto sostuvo que compartir el triunfo con el público de El Zonda tiene un valor especial por el marco del trazado y por la cercanía con los aficionados locales. También remarcó que se mantiene competitivo y entrenado aunque no compite de manera permanente en la alta competencia. El resultado queda como su primer éxito nacional y como un antecedente para sus próximas presentaciones en la categoría.