El piloto sanjuanino volvió a la categoría con un triunfo en el Autódromo Eduardo Copello-El Zonda. La carrera terminó con una definición ajustada y una celebración marcada por el recuerdo de su padre.

Fabián Flaqué volvió al TopRace con una victoria en el Autódromo Eduardo Copello-El Zonda, de San Juan, ante miles de espectadores. El piloto local se impuso en su regreso a la categoría y cerró una jornada que tuvo alcance deportivo y también simbólico por tratarse de un triunfo en su provincia.

La competencia fue exigente y se resolvió en una definición apretada, según la crónica de la carrera. Nereo Queijeiro terminó segundo y Juan Pablo Traverso completó el podio, de acuerdo con el orden informado tras la prueba. El resultado ubicó a Flaqué nuevamente en el centro de la escena del automovilismo nacional y le permitió sumar una victoria en una pista con fuerte referencia para el deporte motor sanjuanino.

Regreso y contexto El triunfo tuvo un valor adicional porque marcó el regreso de Flaqué a la categoría. El piloto expresó luego de la carrera: “Muy feliz porque volver a ganar y que sea en mi provincia lo hace aún más especial”. La declaración sintetizó el peso deportivo del resultado y su vínculo con la plaza local, donde el público acompañó la jornada desde las tribunas del circuito.

Un cierre emotivo Durante la competencia, Flaqué señaló que atravesó un momento crítico cuando se quedó sin frenos, una situación que explicó como parte de la tensión de la prueba. En ese tramo, dijo: “Le pedí mucho a mi papá porque me quedé sin frenos y gracias a Dios me ayudó”. La referencia familiar agregó un componente emotivo al festejo, que se produjo después de una carrera resuelta al límite.

El resultado deja a Flaqué con una victoria registrada en San Juan en su vuelta al TopRace, en una pista emblemática para la actividad automovilística provincial. El próximo dato a seguir será la continuidad de su participación en la categoría y su rendimiento en las fechas siguientes, después de este triunfo conseguido en el Eduardo Copello-El Zonda.