El piloto sanjuanino volverá este fin de semana al Top Race con el Fiat Cronos del Octanos Competición. La fecha se disputará en el autódromo Eduardo Copello junto al TC2000.

El piloto sanjuanino Fabián Flaqué volverá a competir este fin de semana en el autódromo Eduardo Copello, en la Quebrada de Zonda, por la octava fecha del Top Race. Lo hará con el Fiat Cronos #20 del Octanos Competición, en una programación que compartirá escenario con el TC2000. La actividad está prevista para el 26 y 27 de septiembre.

El regreso tiene alcance deportivo y también local, porque el sanjuanino volverá a correr ante público de la provincia en uno de los circuitos que conoce con mayor precisión. En esa pista ya tuvo una actuación reciente con el mismo auto y en la misma categoría. El 12 de abril, por la segunda fecha del campeonato, terminó segundo en El Zonda.

Antecedentes en la categoría Flaqué acumula una trayectoria extensa en el Top Race y en su divisional Series, donde disputó 79 carreras, obtuvo siete poles y consiguió 15 victorias. Además, fue campeón argentino en 2015. En la divisional mayor participó en 72 finales y alcanzó dos podios, según los datos informados en la previa de su regreso.

El propio piloto señaló que “obviamente correr de nuevo en San Juan y en El Zonda es muy bueno” y destacó que llega con “dos buenas competencias”, en referencia a su paso por el TC2000 el año pasado y por el Top Race en 2026. También afirmó: “Fue una gran carrera la última vez en el Top Race”.

Objetivo deportivo Flaqué remarcó además su vínculo con el equipo conducido por Christian Martínez y sostuvo que “es un gusto estar con el Octanos Competición”, con el objetivo de “dar lo mejor” para ser protagonista. La próxima referencia competitiva para el sanjuanino será la fecha del fin de semana, en un trazado donde ya obtuvo un segundo puesto y que puede incidir en su rendimiento ante rivales directos del campeonato.