El 0-0 en La Plata dejó abierta la semifinal de la Copa Libertadores. La revancha será el jueves 22 de octubre en el Maracaná.

Estudiantes de La Plata y Flamengo empataron 0-0 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El resultado dejó la serie abierta y trasladó la definición a Brasil.

El equipo platense remató 21 veces al arco, contra cinco de su rival, pero no logró convertir esa superioridad en el marcador. Flamengo, en cambio, tuvo más posesión de la pelota, con 53% frente al 47% de Estudiantes, en un desarrollo sin expulsados.

En la circulación, el conjunto brasileño también terminó arriba en pases correctos, con 361 contra 276 del local. Esos datos reflejan un partido equilibrado en el resultado, aunque con diferencias en la tenencia y en la producción ofensiva de cada equipo.

La revancha se jugará el jueves 22 de octubre, a las 21:30, en el estadio Jornalista Mário Filho, conocido como Maracaná. Allí se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final del máximo certamen continental.