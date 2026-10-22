La FIFA confirmó la sede y el formato inaugural del certamen, que reunirá a 16 equipos entre el 5 y el 30 de enero de 2028. También igualó premios y condiciones con el torneo masculino.

La FIFA confirmó este jueves que Estados Unidos será la sede de la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina, que se disputará del 5 al 30 de enero de 2028. El anuncio formaliza la creación de un torneo que se incorpora al calendario internacional de clubes y que tendrá una estructura inicial de 16 equipos. La decisión se tomó después del antecedente de la organización del torneo masculino en 2025, que consagró al Chelsea como campeón.

Decisión institucional

La resolución fue adoptada durante la última reunión del Consejo de la FIFA, celebrada en Zúrich, Suiza. En ese mismo encuentro, el organismo aprobó asignar 2,5 millones de dólares a cada federación miembro participante en el Mundial Femenino Brasil 2027, en una equiparación con los montos previstos para los varones en la Copa del Mundo 2026. Además, la entidad aseguró que las futbolistas contarán con las mismas condiciones logísticas y de servicios que sus pares masculinos.

Formato y clasificación

El certamen comenzará con 19 equipos de las seis confederaciones y se reducirá a 16 tras una fase de repesca. La clasificación abarcará un ciclo de cuatro años, con resultados de las temporadas comprendidas entre 2024 y 2027 en las principales competiciones continentales. La distribución de plazas quedó establecida con 6 cupos para la UEFA, 3 para la CONMEBOL, 3 para la CONCACAF, 3 para la AFC, 3 para la CAF y 1 para la OFC.

Equipos clasificados y agenda

Hasta el momento, tienen boleto asegurado Barcelona (España), Arsenal (Inglaterra), Club América Femenil (México), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang Women's FC (RPDC), Corinthians (Brasil) y Wuhan Jiangda WFC (China). En paralelo, la FIFA anunció cambios en el calendario de la segunda edición de la Copa de Campeones Femenina, cuyos partidos decisivos se trasladarán al nuevo Nu Stadium, la sede del Inter Miami.

Semifinales y final

Las semifinales están programadas para el 26 de enero de 2027, cuando Club América Femenil enfrentará al ganador de la repesca intercontinental, y para el 27 de enero, cuando FC Barcelona Femení jugará ante el campeón de la actual edición de la Copa Libertadores Femenina. El partido por el tercer puesto y la final se disputarán en una doble jornada el 31 de enero de 2027. Con esa agenda, la FIFA dejó definidos los primeros hitos del nuevo circuito internacional de clubes femeninos y su calendario inmediato.