Así se retiraba la terna arbitral encabeada por Ramiro Pereyra después de suspender el juego.

El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol dio por finalizado y ganado por 3-0 a Libertad Juvenil el partido ante Defensores de los Andes, correspondiente a los play-offs de Primera B, que había sido suspendido el 10 de octubre por incidentes en el segundo tiempo. La resolución fue publicada este jueves 15 de octubre y cerró la definición disciplinaria del encuentro. El fallo también dejó sanciones para jugadores y miembros del cuerpo técnico del club sancionado.

Incidentes y denuncia

Según los fundamentos del Tribunal, los hechos se produjeron cuando el árbitro Ramiro Pereyra sancionó un penal a favor de Libertad Juvenil a los 35 minutos del segundo tiempo. El encuentro no pudo continuar y el remate no llegó a ejecutarse. En su informe, Pereyra sostuvo que varios integrantes de Defensores de los Andes reaccionaron de manera violenta, lo rodearon, lo insultaron y lo agredieron físicamente. Ante la falta de condiciones de seguridad, resolvió suspender el partido y luego radicó una denuncia en la Comisaría 31.ª de Las Chacritas, bajo la carátula de “Lesiones”, incorporada a las actuaciones del Tribunal.

Descargos y sanciones

Ambos clubes presentaron sus descargos antes de la resolución. Libertad Juvenil denunció agresiones verbales y escupitajos contra sus futbolistas, mientras que Defensores de los Andes rechazó lo sucedido y expresó su disconformidad con la sanción del penal. El Tribunal analizó los informes arbitrales, las presentaciones de las instituciones y los descargos individuales antes de dictar el fallo. La decisión más severa recayó sobre Leandro Gómez y el masajista Andrés Gonzalo Manrique, quienes recibieron un año de suspensión ininterrumpida cada uno.

Multa y alcance reglamentario

Además, el Tribunal dispuso que las sanciones sean comunicadas a la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público para que evalúe una eventual inclusión de ambos en el programa Tribuna Segura. También aplicó suspensiones de tres partidos para Roberto Olivera, Luciano Espejo, Fabricio Quiles y el director técnico Claudio Manrique, y de dos partidos para Walter Lima y Lautaro Flores. La institución recibió una multa equivalente a 150 valores de entrada, de acuerdo con el Reglamento de Transgresiones y Penas.

Resultado oficial

En el plano deportivo, la resolución dejó firme el resultado de Libertad Juvenil 3 - Defensores de los Andes 0 y aplicó la sanción prevista por el reglamento para los hechos analizados. Con ese criterio, el Tribunal oficializó el triunfo de Libertad Juvenil en esta instancia de los play-offs de Primera B. La definición disciplinaria quedó cerrada con consecuencias sobre el resultado del partido, las suspensiones individuales y la situación institucional de Defensores de los Andes.