El mediocampista danés Christian Eriksen y Wolfsburgo acordaron este miércoles la rescisión anticipada del contrato que los unía, en una decisión que dejó abierta la continuidad de su carrera profesional. El vínculo original se extendía hasta junio de 2027, pero ambas partes resolvieron finalizarlo de común acuerdo. La salida se conoció casi cuatro meses después del episodio que el futbolista sufrió durante un amistoso con la selección de Dinamarca.

El antecedente inmediato fue el 7 de junio, en un partido ante Ucrania disputado en Odense, cuando Eriksen se llevó una mano al pecho y cayó al campo de juego. Si bien pudo retirarse por sus propios medios, el hecho reactivó la preocupación por su estado de salud. Esa inquietud se apoyó en un episodio previo, ocurrido en la Eurocopa 2021, cuando durante el encuentro entre Dinamarca y Finlandia sufrió un colapso en pleno partido y debió recibir atención médica de urgencia.

Posteriormente, el jugador regresó a la actividad con un desfibrilador implantable, dispositivo que administra una descarga eléctrica para corregir alteraciones graves del ritmo cardíaco. Tras el episodio de junio, había iniciado un proceso de rehabilitación con la intención de volver a jugar. La rescisión anticipada modifica ese horizonte y lo deja sin contrato vigente en el club alemán.

Decisión personal En el comunicado difundido por el club, Eriksen explicó el motivo de la salida: “En este momento, es importante para mí estar cerca de mi familia en Dinamarca”. También agradeció su paso por la institución y sostuvo: “Me alegra que hayamos podido encontrar una solución juntos. Fue un gran placer para mí jugar para ustedes, y recordaré con cariño este periodo”.

Futuro abierto Por el momento, el mediocampista no confirmó si continuará su carrera en otro club o si esta decisión marcará el final de su trayectoria como futbolista. El dato relevante a seguir es si en las próximas semanas aparece una oferta deportiva o si el jugador formaliza el cierre de su etapa profesional.