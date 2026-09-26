El autódromo sanjuanino recibió por primera vez una tanda nocturna del TC2000. Henry Martín volvió a correr en el circuito y la actividad llevó su nombre como tributo.

Henry Martin a bordo de la SUV Toyota giró en el autodromo El Zonda y de noche.

El autódromo El Zonda vivió por primera vez una tanda nocturna del TC2000, con los SUV girando bajo luces artificiales ante un gran marco de público. La actividad se desarrolló en San Juan y tuvo como uno de sus protagonistas al piloto local Henry Martín, que volvió a subirse a un Toyota en el circuito donde construyó parte central de su trayectoria.

La competencia de este fin de semana lleva el nombre del corredor sanjuanino como homenaje a una carrera deportiva que dejó antecedentes relevantes en la provincia. Según la crónica, Martín llegó a San Juan desde España y en pocos días retomó actividades vinculadas al automovilismo, con presencia en karting, medios de comunicación y encuentros con allegados antes de volver a pista. El regreso se produjo en un contexto de reconocimiento público y con una expectativa concentrada en su rendimiento más que en el resultado.





Una vuelta con bajo margen de presión

El propio Martín buscó moderar las expectativas sobre su actuación. “No metamos tanta presión. Creo que con terminar la carrera va a estar bueno”, dijo, al plantear que su objetivo era completar la prueba y disfrutar del auto. También explicó que aspiraba a tener “una actuación decorosa” y a manejar el vehículo sin que la máquina condicionara su conducción. Esa postura ordenó su regreso a una categoría que lo tuvo como protagonista en otros años y en la que ahora volvió en clave de homenaje.

El antecedente que marcó su memoria

El piloto recordó además una victoria anterior en El Zonda, luego de haber ganado su primera carrera en Río Cuarto. En aquella ocasión, el autódromo sanjuanino estaba colmado y, según su relato, había delante suyo figuras como Tito Bessone, campeón vigente, y Juan María Traverso. Martín señaló que ganó esa competencia en la última vuelta y que todavía conserva el recuerdo de la ovación de las tribunas, al punto de haber bajado del auto llorando. Ese antecedente explica el valor simbólico del regreso a un escenario que forma parte de su historia deportiva.





Preparación y contexto del regreso

La vuelta a las pistas requirió una adaptación física previa. Martín contó que, desde su llegada desde España, se dedicó al karting para recuperar ritmo y estado físico. Dijo que el primer día, después de apenas cuatro vueltas, terminó exhausto, aunque con el paso de los días logró extender las tandas hasta 20 vueltas. En ese tramo, resumió la exigencia con una frase: “El karting te mata, te mata, te mata”. La preparación funcionó como base para su participación en el evento de TC2000 en San Juan.

El regreso de Henry Martín a El Zonda quedó así asociado a dos dimensiones concretas: la deportiva, por su participación en la tanda nocturna, y la institucional, por el homenaje que la categoría le dedicó en esta fecha. Con el autódromo iluminado y el público en las tribunas, la actividad dejó un antecedente inédito para el circuito sanjuanino. El próximo dato a seguir será el desarrollo de la competencia y la evolución de la participación del piloto local en el fin de semana que lleva su nombre.