El organismo de la Liga Sanjuanina pidió descargos a ambos clubes antes del martes 20 de octubre a las 18. El fallo completará el cuadro de semifinales de la Primera B.

Los jugadores de San Damián no volvieron para jugar el segundo tiempo ante Árbol Verde acusando que uno de sus jugadores habria sido agredido en el vestuario

El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol adelantó su reunión habitual para tratar el partido suspendido entre Árbol Verde y San Damián, correspondiente a la Primera B local. El organismo pidió con carácter urgente los descargos de ambas instituciones y fijó como plazo límite este martes 20 de octubre, a las 18. La resolución es necesaria para completar el cuadro de semifinales del torneo.

La medida apunta a acelerar la definición del expediente, que involucra el único encuentro pendiente para cerrar la instancia previa a semifinales. Una vez recibidas las explicaciones de los clubes, el Tribunal deberá analizar lo ocurrido y dictar una resolución que determine cómo continuará la competencia. El caso tiene incidencia directa en la organización deportiva de la categoría.

Programación pendiente El plazo también se vincula con el esquema de trabajo de la categoría, ya que los martes por la noche se reúne el Consejo Directivo para programar los próximos partidos. Por ese motivo, la definición disciplinaria sobre Árbol Verde y San Damián resulta determinante para ordenar la siguiente instancia del campeonato. Sin ese fallo, la programación queda incompleta.

Semifinalistas confirmados Mientras se espera la decisión, tres equipos ya aseguraron su lugar en semifinales de la Primera B. Villa Obrera avanzó tras imponerse por penales ante Centenario Olímpico, Libertad Juvenil superó por 2-1 a Picón y Villa Hipódromo eliminó a Aberastain por 1-0. La definición del expediente pendiente completará ese cuadro y permitirá avanzar con la etapa decisiva del certamen.

Con los descargos solicitados antes de las 18 de este martes 20 de octubre, el Tribunal de Penas deberá emitir una resolución para destrabar la organización de las semifinales. El próximo paso depende de esa decisión y de la posterior programación del Consejo Directivo de la categoría.