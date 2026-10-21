Villa San Damián se queda sin luchar por el ascenso. Gentileza Guillermo Mesina

El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol resolvió el conflicto por el partido entre Árbol Verde y San Damián, correspondiente a la Primera B, que había quedado suspendido el viernes 16 de octubre. Luego de analizar el informe arbitral y los descargos de ambos clubes, dio por finalizado el encuentro y confirmó como resultado definitivo el 1-0 a favor de Árbol Verde. La decisión cierra, en el plano disciplinario, una disputa que había quedado abierta tras la interrupción del segundo tiempo.

La resolución disciplinaria El fallo, fechado el 20 de octubre, también dispuso tres partidos de suspensión para los jugadores y miembros del cuerpo técnico de San Damián que firmaron la planilla oficial. Además, aplicó una multa equivalente a 150 valores de entrada para la institución. La medida alcanza a quienes quedaron registrados en el acta del partido, según surge de la resolución del organismo.

Los fundamentos El Tribunal sostuvo que no se presentaron pruebas suficientes para acreditar las denuncias del equipo visitante sobre las situaciones de inseguridad que, según su planteo, impidieron continuar el encuentro. En ese marco, el organismo disciplinario mantuvo la validez de lo actuado por el árbitro y dio por concluido el expediente con la ratificación del resultado original. La decisión deja asentado que la discusión no giró sobre el trámite deportivo del partido, sino sobre las condiciones invocadas para suspenderlo.

Con este pronunciamiento, la Primera B de la Liga Sanjuanina suma un antecedente disciplinario que puede incidir en la tabla y en la disponibilidad de jugadores y cuerpos técnicos de San Damián para las próximas fechas. La sanción económica también impacta en la administración del club, al quedar fijada en una cantidad equivalente a entradas oficiales. El expediente quedó cerrado en el ámbito del Tribunal de Penas, salvo eventuales presentaciones que pudieran surgir por las vías reglamentarias previstas por la liga.