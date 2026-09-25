El Tribunal de Penas del Consejo Federal inició este jueves el trámite disciplinario por los incidentes registrados durante y después del partido entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados, disputado por el Regional Amateur. En el boletín oficial aparecieron las primeras sanciones para cuatro jugadores expulsados y para el entrenador de Desamparados, Mauricio Del Cero. La resolución no cerró el expediente, porque quedó pendiente un descargo de Unión por otro episodio consignado en el informe arbitral.

Según la publicación del organismo, Edgardo Díaz y Franco Goria, de Desamparados, recibieron una fecha de suspensión cada uno. En el mismo boletín fueron sancionados Isaías Ovalles e Ignacio Barahona, de Unión, también con una jornada de suspensión. Se trata de las primeras consecuencias formales por las expulsiones registradas durante el encuentro, en el marco de la competencia federal que organiza el Consejo Federal.

Informe arbitral

La situación de Mauricio Del Cero fue resuelta a partir de lo informado por el árbitro Rubén Fernández. De acuerdo con ese informe, cuando los equipos se retiraban del campo de juego, el técnico de Desamparados le habría propinado un golpe de puño al preparador físico de Unión, Dalmiro Arnau, quien cayó al suelo y debió ser asistido por sus compañeros. Por ese episodio, el Tribunal le aplicó dos fechas de suspensión. La medida se enmarca en el análisis disciplinario de hechos ocurridos después del partido, cuando todavía no había concluido la secuencia de incidentes.

Descargo pendiente

El expediente sigue abierto por otro tramo del informe arbitral. Fernández dejó asentado que, mientras el plantel de Desamparados intentaba retirarse por el túnel, comenzaron a arrojarse objetos desde el exterior del campo. En ese contexto, el jugador número 4 de Desamparados, Cristian Hernán García, recibió el impacto de un proyectil en la parte posterior de la cabeza, cayó al suelo y luego fue atendido por personal médico y por integrantes del cuerpo técnico visitante. El mismo parte indica que, tras ese episodio, hubo un nuevo tumulto entre integrantes de ambos cuerpos técnicos y que los protagonistas fueron retirados con custodia policial. Ya en los camarines, la policía informó que García había sido trasladado en ambulancia. Por ese hecho, Unión deberá presentar su descargo ante el Tribunal dentro de las próximas 48 horas.

Un antecedente sin resolución

El boletín del Consejo Federal no incluyó, por ahora, otro episodio que circuló después del partido: el que involucra al jugador de Unión Agustín Ochoa, quien aparece en imágenes de la transmisión por streaming empujando a Santiago Tello, de Desamparados, mientras era entrevistado. Según el texto difundido este jueves, esa situación no fue informada por el árbitro Rubén Fernández, por lo que no figura entre las sanciones comunicadas en esta instancia. En consecuencia, el caso continúa abierto y podría tener nuevas definiciones cuando el Tribunal analice el descargo pendiente y el resto de las actuaciones del expediente.