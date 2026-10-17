El equipo de Boca ganó 2-1 en la Bombonera por la fecha 13 del Clausura 2026. También quedó arriba en la Tabla Anual, clave para las copas.

Boca le ganó 2-1 a Talleres en la Bombonera por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 y quedó en lo más alto de la Tabla Anual. El partido comenzó con desventaja para el local, por un gol de Matías Galarza, pero el equipo revirtió el resultado con tantos de Miguel Merentiel y Leonel Flores. El triunfo le permitió sumar tres puntos de peso en la etapa decisiva del campeonato.

Tabla anual y clasificación

La victoria tuvo impacto directo en la Tabla Anual, donde Boca pasó a ocupar el primer puesto, una posición relevante para la clasificación a las competencias internacionales. En paralelo, en el Clausura el equipo sigue por detrás de Instituto, que este viernes venció 1-0 a Defensa y Justicia y se mantiene como líder de la zona. La definición de ambos frentes deja al club con margen de seguimiento en las próximas fechas.

Lo que viene

Después de este resultado, el equipo dirigido por Vasco Arruabarrena deberá cambiar el foco hacia la revancha frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. El calendario inmediato combina la pelea por la clasificación internacional con la continuidad del torneo local. En ese escenario, el valor del triunfo ante Talleres queda atado tanto a la tabla anual como al rendimiento en la competencia continental.

La próxima referencia para Boca será ese cruce ante Vasco da Gama, que aparece como el paso inmediato en una agenda cargada. El resultado en la Bombonera dejó al equipo con tres puntos más y con la posibilidad de sostener el liderazgo anual en una instancia todavía abierta.