En el Mundial, los chicos también debutarán el domingo 4 ante Suiza, pero será a las 13:15 horas. Luego enfrentarán a España e Italia.

A casi 10 días para debutar en una nueva Copa Mundial de hockey sobre patines, las selecciones argentinas Senior femenino y Sub 19 masculino disputaron más amistosos de preparación. Ambos selectivos jugaron este martes 22 de septiembre en el parquet multiuso del Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito. El Gobierno de San Juan continúa apoyando a los seleccionados nacionales de este deporte insignia de la provincia.





Las Águilas enfrentaron a un combinado masculino del club Bancaria. Las chicas ganaron el juego por 4 a 3, con goles de Julieta Fernández (2), Gimena Gómez y Luciana Agudo. En los World Skate Games 2026 en Paraguay, el estreno será ante Suiza el domingo 04 octubre a las 20 horas. Francia, España y Chile también serán rivales de primera ronda.





Los jóvenes del Sub 19 enfrentaron a la Primera de Unión Vecinal de Trinidad. Y el encuentro terminó 1 a 0 a favor de la Selección, producto del gol convertido por Bautista Romero. En el Mundial, los chicos también debutarán el domingo 4 ante Suiza, pero será a las 13:15 horas. Luego enfrentarán a España e Italia.





Con respecto al Senior masculino, la última novedad es que el lunes 21 comenzó con una concentración en Portugal. El seleccionado está entrenándose en la pista del club Asociación Académica de Espinho, en la región de Aveiro. Argentina debutará recién el lunes 12 de octubre a las 17:45 horas frente a Francia. Después enfrentarán a Angola y Chile.





Fotografías: Prensa Comité Técnico Nacional de hockey sobre patines – Confederación Argentina de Patinaje.