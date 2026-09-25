Argentina volverá a recibir al MotoGP en 2027, con una fecha prevista entre el 9 y el 11 de abril en el renovado Autódromo Óscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires. La confirmación fue informada por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que ubicó al país como la cuarta parada del calendario. La competencia se desarrollará entre los Grandes Premios de Brasil y Estados Unidos.

El regreso al trazado porteño se producirá después de casi 30 años. La última presentación del MotoGP en ese circuito fue en 1999, también en el Gálvez. En los últimos años, la categoría había competido en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, sede del campeonato entre 2014 y 2023, con interrupciones en 2020 y 2021 por la pandemia de Covid-19.

Calendario ampliado

La temporada 2027 tendrá 22 carreras distribuidas en 19 países, según el cronograma difundido por la organización. En ese esquema, el Gran Premio de Argentina reemplazará a la fecha que estaba prevista en Hungría. Además, la realización del Gran Premio de Qatar permanece bajo revisión por la situación en Medio Oriente, que ya motivó cambios en el calendario.

La presencia de una fecha en Buenos Aires vuelve a incorporar a Argentina al calendario de una de las principales categorías del motociclismo mundial. Para el país, el dato relevante no se limita a la sede elegida: también implica el retorno a una plaza con antecedentes en la categoría y con una ventana de programación fijada con más de dos años de anticipación.

Fechas del campeonato

El calendario difundido para 2027 prevé el inicio en Tailandia, del 5 al 7 de marzo, y el cierre en España (Valencia), del 26 al 28 de noviembre. Entre esos extremos figuran, además de Argentina, las fechas de Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, República Checa, Gran Bretaña, Austria, San Marino, Portugal, Japón, Malasia, Indonesia y Australia. La definición final de la temporada quedará sujeta a las revisiones pendientes sobre Qatar.