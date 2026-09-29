El club respondió a la denuncia por presuntas amenazas a un niño en Universitario RC. La causa quedó en la UFI Genérica y sigue en investigación.

Luego de los incidentes ocurridos el 19 de septiembre en cancha de Universitario RC, durante un encuentro de rugby infantil de la categoría M13, el Jockey Club difundió dos comunicados en medio de una denuncia penal que quedó en la UFI Genérica.

Según relataron testigos y de acuerdo con lo que consta en la denuncia, un adolescente quedó tendido en una jugada y su padre habría reaccionado de manera imprudente. El acusado fue identificado como J.T. y fue denunciado en la Seccional 35ta. Desde fiscalía indicaron a TELESOL DIARIO que aún avanzan con medidas que sirvan a la investigación.

En ese contexto, la institución visitante se expresó primero a través de la Subcomisión de Rugby y luego mediante un comunicado firmado por el presidente del club, el periodista Carlos Laciar. En ese texto, Laciar calificó como “inaceptable” la conducta atribuida a entrenadores de M13 de Universitario y sostuvo que el Jockey “no tolera ni acepta cualquier tipo de violencia dentro de una cancha de deportes infantiles”.

Laciar también afirmó que “violentar, agredir y verbalmente discriminar de la forma más baja, amenazando de muerte a un niño, es no solo un acto de cobardía, sino aumentar el mal ejemplo violento de días difíciles”. En el cierre de su mensaje pidió que la Unión Sanjuanina de Rugby actúe “con justicia” y que la justicia avance sobre hechos que consideró “inaceptables bajo cualquier punto de visa”.

La Subcomisión de Rugby del Jockey difundió otro comunicado en el que reafirmó su “compromiso con el respeto, el cuidado y la formación” de los deportistas, especialmente de los más chicos. Allí informó que, a raíz de lo ocurrido el 19 de septiembre, inició una investigación interna a través del área de Disciplina del club para esclarecer lo sucedido y determinar las medidas que correspondan.

El club también señaló que se puso a disposición de la Unión Sanjuanina de Rugby y que acompañará las actuaciones que se lleven adelante. En paralelo, la causa penal sigue en etapa de medidas de investigación en la UFI Genérica, mientras el conflicto sumó una segunda versión pública cuando Soledad Tassi, hermana del denunciado, cuestionó en redes el comunicado del Jockey y planteó que la denuncia debería considerar otras agresiones que mencionó en su publicación.