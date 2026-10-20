La prueba de mountain bike se disputará en el Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil. Tendrá recorridos de 65 y 35 kilómetros, con largadas vespertinas y nocturnas.

Con el apoyo del Gobierno de San Juan, el Desafío Valle de la Luna disputará su cuarta edición el sábado 24 de octubre en el Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil. La competencia está organizada por Adventure Pro, con acompañamiento de Venzo, y se desarrollará en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

La propuesta contempla dos distancias principales: 65 kilómetros para la modalidad competitiva y 35 kilómetros para la promocional. También incluye categorías para mountain bike, gravel y bicicletas eléctricas, lo que amplía el rango de participantes con distintos niveles de experiencia. La organización informó además que la largada será en horario vespertino y nocturno, una característica que modifica las exigencias del recorrido.

Cronograma Las actividades oficiales comenzarán el viernes 23 de octubre con la acreditación de los corredores en el Salón Cultural de San Agustín de Valle Fértil, frente a la plaza principal, entre las 14 y las 20. Para completar el trámite, los ciclistas deberán presentar DNI, comprobante de inscripción y tener cargado el certificado médico en el Portal del Corredor.

El sábado 24, toda la actividad se trasladará al Parque Provincial Ischigualasto. Según el cronograma difundido, a las 18 largarán las categorías competitivas, gravel y bicicletas eléctricas, mientras que a las 18:30 será el turno de la categoría promocional. La ceremonia de premiación y cierre está prevista para las 22, también en el parque.

Requisitos de seguridad La organización precisó que será obligatoria la participación con bicicleta en condiciones mecánicas adecuadas, casco rígido de ciclismo, luz frontal de buena calidad para el tramo nocturno y número de corredor con chip colocado en la parte delantera de la bicicleta. Esos elementos forman parte de las condiciones establecidas para el desarrollo de la prueba.

El evento se presenta como una instancia que combina deporte y promoción turística en Valle Fértil, con el Parque Provincial Ischigualasto como escenario central. Para más información e inscripciones, la organización indicó el sitio web oficial desafiovalledelaluna.com.ar.