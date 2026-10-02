Argentina jugará en San Juan el 5 y el 7 de octubre ante Chile e Italia. Las entradas se venderán por Autoentrada y en boleterías del estadio.

El Aldo Cantoni será sede de dos amistosos de la Selección Argentina de hockey sobre patines, que enfrentará a Chile e Italia en jornadas previas a su viaje a Asunción, Paraguay. Los partidos se jugarán el lunes 5 de octubre y el miércoles 7 de octubre, con horarios centrales a las 21:30. La programación incluye, además, cruces preliminares entre Italia, Angola y Chile.

El primer compromiso del seleccionado nacional será el lunes 5 de octubre a las 21:30 frente a Chile. Antes, desde las 19:30, jugarán Italia y Angola. Dos días más tarde, el miércoles 7 de octubre, Argentina volverá a presentarse a las 21:30 ante Italia, mientras que Angola y Chile abrirán la jornada a las 19:30.

La doble fecha forma parte de la preparación de los cuatro seleccionados para la competencia internacional que se disputará en Paraguay. En ese marco, la actividad en San Juan funcionará como antesala de los World Skate Games de Asunción, cuyo inicio está previsto para el 10 de octubre. Para el seleccionado argentino, además, los encuentros en el estadio sanjuanino operarán como despedida antes del viaje.

Venta de entradas

La organización informó que las entradas estarán disponibles de manera anticipada a través de la plataforma Autoentrada. También habrá venta presencial en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni el mismo día de cada jornada. Según la información difundida, los niños abonarán su ticket a partir de los 6 años cumplidos, mientras que las personas con discapacidad ingresarán sin cargo al sector general.

Organización y acceso

La cita deportiva cuenta con la organización y el apoyo del Gobierno de San Juan y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La presencia de selecciones que se preparan para el torneo mundial le dará al estadio una doble jornada internacional con impacto deportivo y de convocatoria local. El cronograma confirmado establece que el primer partido se jugará el 5 de octubre y el último el 7 de octubre, ambos desde las 21:30 para Argentina.