La Selección Argentina de vóley venció 3-0 a Perú y aseguró al menos la medalla de plata. Este viernes, desde las 19, definirá el oro con Chile.

Los sanjuaninos Samuel Guidi y Benjamín Flores integran la Selección Argentina de vóley que este jueves venció 3-0 a Perú en la semifinal masculina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con ese resultado, el equipo nacional aseguró un lugar en la final y, como mínimo, la medalla de plata.

Argentina se impuso con parciales de 25-18, 25-14 y 31-29 en una jornada disputada a estadio lleno en Newell's. El seleccionado mantiene su invicto en el torneo y quedó a un partido de la medalla de oro, en una competencia que ya lo ubicó entre los dos mejores equipos del certamen.

Desarrollo del partido El equipo dirigido por Javier Farina construyó la victoria a partir del bloqueo, fundamento en el que sumó 17 puntos. Klaczynski aportó cinco de esos tantos, mientras que Gómez fue el máximo anotador del encuentro con 16 puntos. Argentina dominó con claridad los dos primeros sets y recién encontró mayor resistencia en el tercero, que se resolvió por 31-29.

En ese tramo final, Perú logró llevar la definición a un cierre ajustado, pero un ace de Gómez terminó de sellar el triunfo argentino y la clasificación a la final. El resultado confirmó además que Guidi y Flores ya tienen garantizado un lugar en el podio del torneo masculino.

Lo que viene La definición será este viernes, desde las 19, frente a Chile, que también llega invicto y accedió a la final tras superar 3-0 a Colombia en la otra semifinal. El cruce definirá el título y cerrará la participación argentina en la competencia con una medalla de oro o de plata.