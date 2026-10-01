El funcionario a cargo de Desarrollo Deportivo Ciudadano recorrió escenarios de la competencia para adultos mayores en la provincia y remarcó el vínculo entre la actividad física regular y la salud en la vejez.

El director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller, visitó los estudios de Telesol durante el programa Sentite Joven para referirse a la realización de los Juegos Nacionales Evita para adultos mayores en San Juan. El funcionario, que además es médico, destacó el recibimiento local y remarcó la importancia de la actividad física como factor clave en la calidad de vida y la salud pública, según expresó durante la entrevista.

Recorrida por escenarios

Durante su estadía en la provincia, Neuspiller recorrió distintos puntos turísticos y deportivos, entre ellos el Dique Punta Negra y el estadio Aldo Cantoni. En este último presenció partidos de hockey sobre patines, valoró el nivel de la disciplina en San Juan y destacó el trabajo coordinado con los referentes de la Secretaría de Deporte local, encabezados por Mauricio Lara.

Trayectoria en la gestión

El funcionario se desempeñó anteriormente como superintendente de Servicios de Salud de la Nación y tuvo una trayectoria de once años como futbolista profesional en el ascenso, tras recibirse de médico a los 26 años. Según relató, su llegada a la gestión deportiva se produjo por convocatoria de Daniel Scioli. Sobre el desarrollo de la competencia en la provincia, Neuspiller afirmó: "El ambiente que hay acá en San Juan en los Juegos es increíble. La gente, la predisposición, las ganas, la alegría que transmiten".

Deporte en la tercera edad

Al abordar el rol de la actividad física en la tercera edad, Neuspiller señaló que el objetivo de su área es sumar personas a la práctica regular para prevenir problemas de salud y evitar el sedentarismo. "Cuando hablamos de adultos mayores y el deporte, no solo es una actividad física: es salud, es bienestar, es autonomía, es un estilo de vida que uno elige", puntualizó el director nacional.

Alcance de la competencia

El funcionario resumió la meta que persigue al frente de la cartera ciudadana: "Que todos los días se sume un argentino al deporte". Los Juegos Evita de personas mayores continúan desarrollándose en San Juan con la participación de delegaciones de 20 provincias, según indicó Neuspiller.