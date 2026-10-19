Los dos equipos sanjuaninos avanzaron en el Regional Amateur y se enfrentarán en tercera ronda. La serie comenzará el 25 de octubre y podría jugarse con ambas hinchadas.

El Regional Amateur tendrá otro cruce entre equipos sanjuaninos: Desamparados y Unión de Villa Krause avanzaron en sus respectivas series y se enfrentarán en la tercera ronda del certamen, con una plaza en juego para seguir camino al ascenso al Federal A. El ganador de la llave continuará en competencia y el perdedor quedará eliminado de la pelea por subir de categoría.

La primera definición pasa por la sede. Aunque Unión debía ejercer la localía en el estadio 12 de Octubre, el partido de ida se disputará en el estadio San Juan del Bicentenario. Además, la organización analiza la posibilidad de que el encuentro se juegue con ambas parcialidades, una alternativa que todavía no fue confirmada.

El antecedente inmediato entre ambos suma contexto a la serie. En el último cruce disputado en cancha de Unión, la victoria de Desamparados terminó con incidentes y derivó en una sanción para el conjunto rawsino, que debió cumplir una fecha sin utilizar su estadio. Ese episodio explica parte de la atención que rodea a este nuevo enfrentamiento.

Los antecedentes deportivos también llegan con respaldo para los dos equipos. Desamparados revirtió la derrota por 1 a 0 sufrida en la ida ante San Carlos de Mendoza y ganó 3 a 0 en la revancha, con lo que cerró la serie con un global favorable y avanzó de ronda. Unión, en tanto, eliminó a Palmira tras imponerse 3 a 1 en el Bicentenario y luego empatar 2 a 2 en Mendoza, en una revancha marcada por denuncias de su dirigencia sobre presuntas sustancias químicas en el vestuario y restricciones para realizar la entrada en calor dentro del campo de juego.

Lo que viene para la llave ya tiene fechas definidas. La serie comenzará el domingo 25 de octubre, con Unión como local en el Bicentenario, y se resolverá el 1 de noviembre en el estadio El Serpentario, donde Desamparados buscará aprovechar su localía. En la Región Cuyo, además, están previstos otros cruces entre San Martín de Merlo y Defensores de Belgrano de Villa Mercedes, Malargüe y Argentino de Mendoza, y Pacífico y Goudge, ambos de San Rafael.