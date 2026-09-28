El equipo de Puyuta clasificó a la segunda ronda tras superar a Belgrano de Media Agua por la quinta fecha de la Zona 6. También quedó confirmado como líder del grupo.

Sportivo Desamparados derrotó 2-0 a Belgrano de Media Agua por la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur y aseguró la clasificación a la segunda ronda. El resultado, además, le garantizó el primer puesto del grupo, una ventaja deportiva para la próxima instancia.

Apertura temprana El conjunto de Puyuta resolvió el partido en el arranque. A los 4 minutos del primer tiempo, Oscar Saiz marcó el 1-0 y puso en ventaja a Desamparados. Ese gol condicionó el desarrollo del encuentro y le permitió al equipo manejar el trámite con la diferencia a favor.

Definición en el complemento En la segunda parte, a los 12 minutos, Daniel Castro convirtió el segundo tanto y selló el 2-0 definitivo. Con esa diferencia, Desamparados cerró el partido sin sobresaltos y confirmó su dominio en la zona. La victoria dejó al equipo con el pase asegurado a la siguiente fase y con el liderazgo del grupo ya definido.

Lo que sigue La sexta y última fecha tendrá como protagonista a Belgrano de Media Agua, que recibirá a Unión en el cierre de la fase clasificatoria. Ese partido completará el calendario de la Zona 6, mientras Desamparados ya espera la próxima ronda con la ventaja de haber terminado primero.