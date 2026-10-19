El equipo sanjuanino superó a San Carlos en el Serpentario y dio vuelta la llave tras la derrota en Mendoza. Espera rival para la siguiente instancia del certamen.

Sportivo Desamparados venció 3 a 0 a San Carlos en el Serpentario, revirtió la serie y siguió en carrera en el Torneo Regional Amateur. El conjunto sanjuanino había perdido 1 a 0 en Mendoza en el partido de ida y cerró la eliminatoria con un global de 3 a 1. El resultado le permitió avanzar a la siguiente instancia del certamen, en un cruce que mantiene abierta la posibilidad de pelear por el ascenso al Federal A.

Edgardo Díaz abrió el marcador con un remate desde afuera del área que ingresó junto al palo derecho del arquero visitante. Más tarde, a los 38 minutos del primer tiempo, Tomás Garro amplió la diferencia con un tiro libre desde el vértice del área grande. Ese segundo gol dejó al local en ventaja en la serie y modificó el desarrollo de la revancha antes del descanso.

Definición en el complemento

En el segundo tiempo, a los 12 minutos, Franco Goria convirtió el tercer tanto y terminó de inclinar la llave a favor del equipo sanjuanino. Desde ese momento, Desamparados administró la ventaja hasta el cierre y sostuvo el 3 a 0 que aseguró la clasificación. El triunfo se produjo ante una multitud en el estadio, en una jornada que el club necesitaba resolver para seguir en competencia.

El árbitro Matías Noguera dio por finalizado el encuentro y confirmó el pase del conjunto puyutano. Ahora el club deberá esperar la designación de su próximo rival, que saldrá entre los equipos que clasificaron directamente a la tercera ronda tras terminar como punteros de sus respectivos grupos. Esa instancia será la próxima referencia del recorrido sanjuanino en el torneo.