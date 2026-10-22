El Puyutano igualó 1 a 1 con Unión de Villa Krause y pasó por ventaja deportiva. En semifinales enfrentará a Marquesado.

Desamparados igualó 1 a 1 con Unión de Villa Krause en la tercera fase de cuartos de final del torneo clausura del fútbol local y avanzó a las semifinales por ventaja deportiva. El resultado dejó al equipo puyutano con la clasificación y determinó que su próximo rival será Marquesado.

El partido comenzó con un golpe temprano para Desamparados. A los 1 minuto, Joaquín Araya convirtió de penal y puso en ventaja al Azul, lo que obligó al conjunto puyutano a modificar su planteo desde el inicio. La respuesta llegó con el correr del primer tiempo, en un tramo en el que el equipo fue ganando terreno.

A los 25 minutos, Lucas Flores marcó el empate y devolvió a Desamparados al partido. Desde ese momento, el conjunto sanjuanino asumió mayor protagonismo e intentó revertir el resultado, mientras Unión sostuvo la disputa en un trámite intenso y de escasas diferencias.

Desgaste y administración del resultado En el complemento, Unión sintió el desgaste físico acumulado por los últimos partidos y le faltaron ideas para sostener una propuesta ofensiva más clara. Desamparados, por su parte, no intensificó la búsqueda del triunfo con la misma urgencia porque el empate también le alcanzaba para clasificar. Esa combinación derivó en un cierre controlado por el equipo puyutano, que administró la ventaja reglamentaria sin asumir mayores riesgos.

Lo que viene La clasificación dejó a Desamparados instalado en semifinales del torneo local, instancia en la que enfrentará a Marquesado. El desenlace del cruce con Unión quedó definido por la ventaja deportiva, un criterio que favorece al equipo mejor ubicado o con mayor mérito previo según el reglamento de la competencia.