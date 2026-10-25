El partido en el Bicentenario terminó 1-1. Nahuel Rodríguez abrió el marcador y Daniel Castro empató para el Puyutano.

Daniel Castro antes que se termine el primer tiempo llegó el empate para Desamparados ante Unión.

Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados igualan 1-1 en el partido de ida de la tercera fase del Torneo Regional Amateur, disputado en el Estadio San Juan del Bicentenario. El conjunto de Rawson ejerce la localía ante su público en un cruce que define el acceso a la siguiente instancia del certamen.

El Azul abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo por intermedio de Nahuel Rodríguez. Ese gol le dio una ventaja parcial en un duelo de eliminación directa, donde cada tanto modifica la serie y condiciona el planteo de ambos equipos.

Sin embargo, a los 41 minutos del primer tiempo apareció Daniel Castro para igualar para Desamparados. El empate volvió a dejar el cruce en tablas y mantuvo abierto el desarrollo de una eliminatoria que se disputa en dos partidos.

Arbitraje y formaciones

El árbitro principal es Fabrizio Lipari, de Jesús María, Córdoba. En Unión de Villa Krause juegan Federico Puga; Abel Donoso, Mateo Gil, Juan Pablo Alan y Nahuel Navarro; Enzo Ginés, Axel Brizuela, Ignacio Barahona y Héctor Pérez; Nahuel Rodríguez y Ramiro Sisterna, bajo la dirección técnica de Eduardo Magallanes.

En Sportivo Desamparados forman Juan Martín Boiero; Elías Oballes, Emiliano González, Matías Gómez y Alex Aguirre; Óscar Saiz, Daniel Castro, Javier Gil y Franco Goria; Cristian Torres y Cristian Ramírez, con Mauricio Del Cero como entrenador. La serie queda pendiente de resolución y el resultado final de la ida condicionará el planteo del desquite.