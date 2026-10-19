El equipo sanjuanino vence a San Carlos en el Serpentario y revierte el 1-0 sufrido en Mendoza. Con el 2-1 global, quedó cerca de la clasificación.

Sportivo Desamparados se fue al descanso con ventaja de 2 a 0 frente a San Carlos en el Serpentario y pasó a liderar la serie por 2 a 1 en el global, después de la derrota por la mínima en Mendoza. El partido se juega ante una multitud en San Juan y define el pase a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur.

El primer gol llegó a los 28 minutos, cuando Edgardo Díaz aprovechó una pelota que quedó bollando fuera del área y sacó un remate que terminó junto al palo derecho del arquero visitante. La jugada abrió el marcador y modificó el desarrollo de una serie que había comenzado cuesta arriba para el conjunto sanjuanino. El tanto también ordenó el trámite en favor del local, que necesitaba revertir la desventaja inicial.

A los 38 minutos del primer tiempo, Tomás Garro amplió la diferencia con un tiro libre ejecutado desde el vértice del área grande. Ese segundo gol dejó a Desamparados con una ventaja que, por el momento, le permite sostener el 2 a 1 en la suma de ambos partidos. La reacción del equipo en la primera parte fue suficiente para cambiar el escenario de la eliminatoria.

Con ese resultado parcial, el conjunto sanjuanino no solo dio vuelta el marcador del cruce, sino que quedó en posición de avanzar a la próxima ronda del certamen. La definición del complemento será determinante para sostener la ventaja y evitar una nueva modificación en el global. El desenlace de la serie quedará atado a lo que ocurra en la segunda mitad del encuentro.