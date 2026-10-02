La ciclista sanjuanina cerró la temporada con la Selección Argentina. Compitió en Santa Fe y en el Mundial de Canadá, donde evaluó una mejora respecto de 2023.

La ciclista sanjuanina Delfina Dibella cerró una temporada de competencia con la Selección Argentina, tras presentarse en Santa Fe y en Canadá. En ese recorrido consiguió un podio en los Juegos del Sur y señaló que su rendimiento fue mejor que el del año anterior en el Mundial.

En los Juegos del Sur, Dibella subió al podio en una prueba de categoría elite, un resultado que la deportista valoró como la síntesis del trabajo realizado durante el año. El dato adquiere relevancia porque se produjo en una instancia de alto nivel competitivo y en representación del seleccionado nacional. Para una ciclista sanjuanina, además, ese tipo de actuación incide en su proyección dentro de la categoría elite.

Competencia internacional

La sanjuanina también tomó parte en el Mundial de Canadá, donde no obtuvo medalla pero afirmó haber mostrado una mejora respecto de su participación del año anterior. Esa comparación es la referencia más concreta disponible sobre su evolución en el plano internacional. La propia Dibella consideró que la cita mundialista fue una manera de cerrar la temporada con una señal de crecimiento deportivo.

El calendario fue exigente porque debió pasar en poco tiempo de la competencia en Santa Fe a la cita en Canadá. Ese tránsito entre torneos implicó sostener el rendimiento en dos escenarios distintos dentro de una misma temporada. En ese marco, la ciclista destacó el valor de representar a la Selección Argentina, una condición que le dio continuidad a su presencia en pruebas de nivel internacional.

Proyección

Con la temporada concluida, Delfina Dibella ya orienta su preparación hacia 2027, con nuevos objetivos en la categoría elite. La medalla obtenida en los Juegos del Sur quedó como uno de los resultados más relevantes de su año deportivo. El próximo tramo de su agenda dependerá de la planificación que adopte para sostener esa evolución en el circuito competitivo.