Juan Martín Del Potro figura entre los candidatos a integrar el Salón de la Fama del Tenis Internacional. La definición dependerá de la votación pública y del jurado.

El extenista Juan Martín Del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en la categoría jugador, según informó la organización. La postulación vuelve a colocar al argentino entre los candidatos a integrar un reconocimiento reservado para figuras de trayectoria destacada. En caso de ser elegido, se convertirá en el tercer argentino en acceder a ese espacio, después de Guillermo Vilas en 1991 y Gabriela Sabatini en 2006.

La lista de nominados incluye también a la australiana Ashleigh Barty, exnúmero uno del mundo y tres veces campeona de Grand Slam, y a la rusa Svetlana Kuznetsova, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, dos en individuales y dos en dobles, además de integrante del equipo ruso que conquistó tres ediciones de la Copa Billie Jean King. La presencia de esos nombres ubica la votación en un marco de competencia entre exjugadoras y exjugadores con antecedentes de máximo nivel en el circuito profesional.

Antecedente reciente

Del Potro ya había quedado en consideración en la clase anterior, aunque no resultó elegido en esa instancia, que distinguió al suizo Roger Federer. La nueva nominación reabre su posibilidad de ingreso y lo mantiene dentro del proceso de evaluación de la entidad. La definición final combina una votación pública con el análisis de un jurado especializado.

Procedimiento de votación

La organización comunicó que la votación del público permanecerá abierta hasta el 35 de octubre en su sitio oficial, un plazo que figura en el anuncio difundido. Los tres jugadores más votados recibirán puntos adicionales, que se sumarán al escrutinio del jurado integrado por periodistas, especialistas e integrantes ya incorporados al Salón de la Fama. Para acceder, los nominados deben alcanzar el 75 por ciento de aprobación en el voto final.

Trayectoria y alcance

Del Potro obtuvo reconocimiento internacional por ganar el US Open 2009, uno de los 22 títulos que consiguió a lo largo de su carrera profesional. También fue medallista olímpico en dos ocasiones y campeón de la Copa Davis en 2016. La resolución sobre su ingreso dependerá del resultado de la votación y del escrutinio del jurado, en un proceso que define la clase que será incorporada al Salón de la Fama.