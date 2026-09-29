La definición del primer ascenso de la Liga Sanjuanina de Fútbol quedó abierta para la última fecha. Del Bono venció 1 a 0 a Villa Obrera este domingo y recuperó la cima de la Zona Ascenso, con una ventaja que le permite llegar a la jornada decisiva dependiendo de sí mismo. Si supera a Federico Picón, obtendrá el primer ascenso sin mirar el resultado de Árbol Verde.

El triunfo en la cancha de Esquina Colorada fue el dato que ordenó la tabla y modificó el escenario de la definición. Hasta antes de esta fecha, la disputa por el lugar de privilegio seguía abierta entre los equipos con chances matemáticas. Con esta victoria, el conjunto bodeguero quedó en posición de resolver la competencia en su propio partido.





Última jornada

La fecha final tendrá a Del Bono frente a Federico Picón en el Estadio San Juan del Bicentenario. En paralelo, Árbol Verde visitará a Villa Obrera en Chimbas, en un cruce que también incidirá en la resolución de la zona. La diferencia para el equipo sanjuanino es que una victoria propia le alcanzará para asegurar el ascenso sin depender de otros resultados.

Escenario deportivo

La localía de la jornada decisiva no será en una cancha barrial, sino en el principal estadio de la provincia, lo que anticipa una convocatoria mayor para el partido de Del Bono. El dato relevante para la competencia es que el equipo llega a la definición con margen reglamentario y deportivo: un triunfo lo deja primero de manera directa. Para Árbol Verde, la posibilidad de ascenso quedó sujeta a su resultado y a lo que ocurra en el otro encuentro.

Con la tabla reacomodada, la atención de la Primera B local queda concentrada en la última fecha y en la diferencia de un solo partido. El desenlace se resolverá en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde Del Bono buscará concretar el primer ascenso de la temporada.

Video Gentileza Tierra Deportiva