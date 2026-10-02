Mauro Galleguillo dijo que el plantel llega en buen momento a la final. El partido será en el año del centenario del club.

El entrenador Mauro Galleguillo afirmó que Del Bono tendrá este domingo la posibilidad de lograr el ascenso y volver a Primera. El equipo bodeguero jugará la final frente a Picón a las 16:30 en el estadio Bicentenario.

“Uno sueña para esto, uno trabaja para esto y tenemos la posibilidad el domingo de lograr el objetivo, de que Del Bono vuelva a Primera”, sostuvo el DT. La definición tiene relevancia deportiva e institucional porque se da en el año del centenario del club.

Plantel y campaña Galleguillo señaló que el grupo llega “bien, tranquilo” y destacó que conviven futbolistas con experiencia en finales y otros que afrontarán esa instancia por primera vez. Según el entrenador, el equipo mantiene el foco en un mismo objetivo y atraviesa una semana especial en la previa de la final.

Sobre el recorrido del conjunto en el torneo, el técnico indicó que la campaña incluyó “una zona de campeonato muy buena” y partidos de rendimiento elevado. También sostuvo que los jugadores comprendieron “el mensaje y el estilo de juego” y que el equipo supo resolver encuentros importantes, incluido uno ganado por 7 a 0.

Objetivo institucional En relación con el presente del club, Galleguillo remarcó que la ilusión comenzó el año pasado, cuando la clasificación se escapó “por poquito”. Añadió que Del Bono “no puede estar en esta categoría” y que, por su historia, debe pelear objetivos de mayor alcance.

El entrenador cerró con una definición sobre el impacto que podría tener el resultado del domingo: “Esto tiene que ser el puntapié para que el club crezca y sea una de las más importantes de San Juan”. Con la final ya programada, la atención quedará puesta en el cruce ante Picón y en la posibilidad de que el club concrete el ascenso en su año aniversario.