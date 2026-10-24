El campeón del Apertura empató 2 a 2 en el Bicentenario y ganó 5 a 4 desde los doce pasos. Espera por Desamparados o Marquesado para conocer a su rival.

Atlético Minero se clasificó este sábado a una nueva final del fútbol sanjuanino tras vencer a Alianza por 5 a 4 en la tanda de penales, luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario en el Estadio San Juan del Bicentenario. El equipo dirigido por Ernesto Fullana, campeón del Torneo Apertura, resolvió una semifinal exigente y quedó a la espera de su próximo rival.

El desarrollo del partido mostró alternancia en el marcador y obligó a definir la serie desde los doce pasos, instancia en la que el conjunto de Pico y Pala fue más efectivo. La clasificación tuvo peso deportivo porque confirma la continuidad de Atlético Minero en la pelea por otro título en la temporada, después de haber conquistado el Apertura en junio.

Desarrollo del encuentro El primer tramo favoreció a Alianza, que se puso en ventaja con un gol de Luciano Riveros y se fue al descanso arriba en el marcador. En el complemento, Carlos Méndez estableció el empate para Atlético Minero y reabrió la semifinal. Más tarde, Carlos Chávez marcó el 2 a 1 a los 35 minutos del segundo tiempo y encaminó la clasificación parcial del campeón del Apertura.

Sobre el cierre, Alianza encontró el empate en una jugada confusa que terminó con gol en contra de Martín Arce, según informó la transmisión de Radio Santa Cecilia. Ese 2 a 2 llevó la definición a los penales, donde un remate en el travesaño y una atajada del arquero Domínguez resultaron determinantes para el triunfo de Atlético Minero.

Lo que viene El rival del equipo de Ernesto Fullana saldrá del cruce entre Sportivo Desamparados y Marquesado. Ese partido definirá quién enfrentará al último campeón sanjuanino en la final del fútbol local, con la expectativa puesta en una nueva consagración para el conjunto que ya ganó el Torneo Apertura.

La semifinal dejó a Atlético Minero a un paso de otro título y confirmó que la definición del campeonato quedará supeditada al resultado de la otra llave. Hasta entonces, el dato relevante es que el equipo ya aseguró su lugar en la final y que su adversario se conocerá después del duelo entre Desamparados y Marquesado.