Los boxeadores sanjuaninos Ignacio Ibaceta, Lisandro Díaz, Maico Flores y Bruno Núñez viajarán este sábado a Buenos Aires para disputar un campeonato nacional y buscar el cinturón en sus respectivas categorías. La delegación estará dirigida por el entrenador Sebastián Segura.

El equipo competirá en las divisiones de hasta 52 kilos, 56 kilos, 64 kilos y 69 kilos, según la distribución informada. La participación implica para San Juan una presencia en una instancia de alcance nacional, con representantes en cuatro categorías distintas.

Preparación y objetivo Antes del viaje, Segura sostuvo: “Hemos trabajado a conciencia con los chicos, estoy feliz porque respondieron a todo y llegamos con buenas señales porque veo hambre de gloria en cada uno de los chicos”. La frase fue atribuida al entrenador, que acompañará a los púgiles durante la competencia. El objetivo deportivo es avanzar combate a combate hasta la definición del torneo.

Agenda de competencia La delegación prevé llegar a Buenos Aires el domingo y comenzar la actividad desde el lunes. Ese cronograma deja un margen previo para instalarse, descansar y encarar la competencia con la preparación realizada. La organización del viaje y la secuencia de combates marcarán el desarrollo inmediato de la participación sanjuanina.

Más allá del resultado, la presencia de los cuatro púgiles en el certamen nacional funciona como una instancia de rodaje y medición frente a representantes de distintos puntos del país. Para el boxeo sanjuanino, el desenlace del torneo permitirá dimensionar el nivel competitivo alcanzado por la delegación y el rendimiento de cada categoría. El seguimiento quedará centrado en la evolución de los combates desde el inicio de la actividad previsto para el lunes.