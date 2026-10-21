Boca Juniors se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, en Brasil. El equipo argentino revirtió así la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera y cerró la serie semifinal con un resultado global favorable. La definición del certamen quedó programada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

La instancia decisiva se disputará en el Estadio Metropolitano, aunque todavía resta confirmar el horario y el árbitro del encuentro. Esa información es relevante porque completa la organización operativa de la final, que concentra a los dos clubes clasificados y a la estructura logística del torneo. Para Boca Juniors, el dato central es que ya tiene asegurado el lugar en la definición y conoce la sede donde buscará el título continental.

Rival pendiente El adversario del conjunto argentino saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. En el partido de ida, jugado en Brasil, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez ganó 3-0 y quedó con una ventaja amplia de cara a la revancha. Los uruguayos, por su parte, deberán intentar revertir esa diferencia en el encuentro de vuelta para sostener sus chances de llegar a la final.

La resolución de esa llave definirá el último paso previo a la final de 2026, con impacto deportivo y organizativo para los clubes involucrados. Mientras tanto, Boca Juniors ya tiene confirmada su presencia en la definición y espera por la identificación de su rival. El cronograma pendiente incluye el horario oficial y la designación arbitral, dos datos que la organización del torneo aún debe comunicar.