La actividad se realizará el sábado 24 de octubre, con largada y llegada en el Museo de la Historia Urbana.

El Gobierno de San Juan, junto a la Fundación Sanatorio Argentino y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, organiza una jornada gratuita que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana, promover hábitos saludables y acompañar a quienes atraviesan esta enfermedad.

Bajo el lema “Crear conciencia es la meta”, San Juan se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón y Caminata contra el Cáncer de Mama, una iniciativa que une al deporte, la prevención y el compromiso social para visibilizar una enfermedad que afecta a miles de personas cada año.

La actividad, organizada por el Gobierno de San Juan, Fundación Sanatorio Argentino, y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, propone una jornada de participación abierta y gratuita, en la que la comunidad podrá sumarse a través de la actividad física y expresar su apoyo a quienes enfrentan o han atravesado esta enfermedad.

Desde el Gobierno de San Juan, a traves del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se promueve el deporte como una herramienta de transformación social, capaz de generar espacios de encuentro, fortalecer los vínculos comunitarios y acompañar causas que requieren del compromiso de toda la sociedad. En este sentido, la maratón trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en una oportunidad de concientización, solidaridad y promoción de la salud.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es destacar la importancia de los controles médicos periódicos, el acceso a información confiable y la detección temprana del cáncer de mama, factores fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento. A través de esta convocatoria, se busca que el mensaje de prevención llegue a más personas y que el acompañamiento a quienes reciben un diagnóstico sea una responsabilidad compartida.

La jornada se desarrollará el sábado 24 de octubre, con largada y llegada en el Museo de la Historia Urbana, ubicado en calle 25 de Mayo Oeste 1128, en la Ciudad de San Juan. Las actividades comenzarán a las 8:00 con la acreditación y entrega de kits. A las 9:00 se realizará la concentración de la categoría Maratón Kids, cuya largada está prevista para las 9:15. Posteriormente, a las 10:00, será la largada oficial de la maratón y caminata “Juntas contra el cáncer de mama”. El cierre de la jornada está programado para las 12:00.

La inscripción no tiene un cupo máximo, por lo que todas las personas interesadas podrán participar. Los primeros 4.000 inscriptos de la categoría general recibirán una remera alusiva al evento.

La entrega de las remeras se realizará de manera presencial en el tráiler de la Fundación Sanatorio Argentino, ubicado en San Luis 432 Oeste, Capital, desde el martes 20 hasta el viernes 23 de octubre, en el horario de 8:30 a 12:30. En la categoría Kids, los primeros 500 niños inscriptos recibirán una remera, y el dorsal deberá ser retirado por un adulto en el mismo lugar y dentro de los días y horarios establecidos.

Con esta propuesta, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, continúa acompañando acciones que vinculan la actividad física con la salud y el bienestar colectivo. Porque el deporte también es una política de Estado cuando contribuye a construir una sociedad más consciente, solidaria y comprometida con la vida.