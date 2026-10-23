El Gobierno colombiano respaldó la organización del partido decisivo en Barranquilla. La medida apunta a garantizar la realización de la final en el Metropolitano.

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro fue declarada de interés nacional por el Gobierno de Colombia, país anfitrión del encuentro. El partido se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

La decisión implica un respaldo oficial a la organización de la definición del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica. Según el texto difundido, la medida acompaña los preparativos para asegurar las condiciones necesarias para un evento que concentrará la atención de miles de hinchas.

Respaldo institucional

La declaración pone en evidencia el peso que Colombia asigna a la final en términos institucionales y organizativos. Barranquilla será sede de un partido que reunirá a dos equipos de fuerte convocatoria regional y con antecedentes de presencia en instancias decisivas. Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacaron el alcance de la medida y el compromiso del país anfitrión con los preparativos.

“Con esta medida, Colombia reafirma su acompañamiento institucional a la organización del encuentro y Barranquilla se prepara para ser escenario de una nueva fiesta del fútbol sudamericano, en la que la emoción, el espectáculo y el espíritu deportivo serán protagonistas”, señaló la entidad. El anuncio se suma a las tareas logísticas orientadas a recibir a los protagonistas y a los simpatizantes de ambos clubes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Impacto deportivo y turístico

La elección de Barranquilla le da a Colombia la posibilidad de albergar una de las definiciones más relevantes del calendario continental. Para Boca, el partido representa la chance de sumar un nuevo título internacional, mientras que Atlético Mineiro buscará quedarse con el trofeo. La expectativa también alcanza al movimiento turístico y deportivo que puede generar la llegada de hinchas argentinos y brasileños.

Con la declaración de interés nacional, Colombia refuerza su compromiso con la organización de la final y con la preparación de Barranquilla para recibir un partido cuya realización ya quedó respaldada por una decisión oficial. La atención ahora queda puesta en los ajustes logísticos previos al encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.