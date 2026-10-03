El argentino quedó 15° en la clasificación, pero saldrá 21° por sanciones acumuladas. Apuntó a remontar con el ritmo de carrera y la estrategia de neumáticos.

El piloto argentino Franco Colapinto quedó condicionado en la clasificación del GP de Malasia por una penalización acumulada de 15 posiciones y por el cambio de motor que realizó Alpine, que le instaló un quinto propulsor cuando el reglamento permite hasta cuatro por temporada. Ese cuadro lo llevará a largar 21° este domingo, apenas por delante de Arvid Lindblad, quien arrastra una sanción mayor.

La sanción por el incidente en Bakú, Azerbaiyán y la modificación mecánica dejaron al equipo francés sin margen competitivo en la grilla. Por ese motivo, la escudería optó por un plan de carrera distinto y utilizó las prácticas libres para probar ajustes de cara al cierre de la temporada. Colapinto superó la Q1, pero en la Q2 terminó 15°, resultado que no modificó su posición de largada.

Estrategia de carrera Tras la clasificación, Colapinto sostuvo que el escenario era el previsto por el equipo. “Creo que era lo que esperábamos. Guardar un par de gomas para la carrera de mañana, que voy a tener blandas, medias, duras, de todo. Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto; hicimos mucho trabajo de cara a la carrera, así que intentaremos ir para adelante y avanzar, es el objetivo que tenemos”, declaró. La referencia a las “gomas” alude a los neumáticos que se preservan para la competencia principal.

Trabajo sobre el auto El piloto también explicó que la FP3 fue el tramo en el que encontró mejores sensaciones durante el fin de semana. “Esa FP3 fue muy buena, fue el único momento del fin de semana en el que pude hacer algo. Ahí estuve bastante fuerte. En la Q2 estuvimos peor, hicimos cambios de último momento por unos problemas que tuvimos. Ojalá que mañana tengamos buen ritmo”, señaló. Esa variación de rendimiento quedó asociada a los ajustes realizados sobre el auto en la previa de la sesión decisiva.

Lo que viene Aunque reconoció que sus chances de sumar puntos son limitadas, Colapinto destacó características del circuito de Sepang que podrían favorecer una recuperación. Mencionó las frenadas y las rectas largas como factores que pueden facilitar los sobrepasos, y afirmó que el objetivo es avanzar en la carrera. La definición quedará atada al ritmo del auto, a la salida inicial y al resultado de la estrategia de neumáticos que Alpine preparó para la prueba del domingo.