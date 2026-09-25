Franco Colapinto largará noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán tras finalizar décimo en la clasificación disputada en Bakú, donde registró 1m44s963 en la Q3. El piloto argentino había pasado a la última tanda con 1m44s683 en la Q2 y mejoró sus tiempos respecto de la Q1, en la que marcó 1m45s106. La posición de partida se modificó por la penalidad aplicada a Carlos Sainz, de Williams.

La clasificación mostró a Colapinto con una vuelta comprometida en su primer intento de Q3, cuando bloqueó e ingresó pasado en la curva 15. Luego buscó mejorar, pero explicó que el auto vibraba y no pudo bajar su registro anterior. “Fue muy difícil sin la succión. La vuelta de Q2 fue muy buena. Busqué tomar más riesgos. La Q3 no fue buena”, dijo el argentino. También señaló: “Mucho por trabajar mañana. Esperemos hacer una buena largada. Intentaremos ir para adelante”.

La penalización de Sainz fue de cinco puestos en la grilla por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla durante la clasificación. Además, recibió dos puntos de penalización en su licencia. El español había quedado noveno, por delante de Colapinto, pero con la sanción caerá al 14° lugar. La grilla también contempla las penalizaciones de Fernando Alonso y Lance Stroll, por cambios en sus unidades de potencia, y la de Sergio Pérez, por obstaculizar a Oscar Piastri.

Alpine entre los diez primeros también ubicó a Pierre Gasly en una posición destacada: el francés marcó 1m44s047 en la Q3 y quedó séptimo. De ese modo, la escudería tendrá a sus dos pilotos dentro de los diez primeros de la grilla. Para el equipo, el resultado ordena una largada con margen de puntos en una carrera que puede modificar posiciones por las sanciones aplicadas y por las características del circuito urbano.

Russell en la pole quedó en manos de George Russell, que dominó la clasificación con 1m42s526. Lo siguieron Charles Leclerc y Oscar Piastri, mientras que la sorpresa de la jornada fue Kimi Antonelli, líder del campeonato, quien terminó 16° tras un choque en la Q1. La carrera se disputará este sábado 26 de septiembre, a las 8 de la Argentina, con la grilla todavía sujeta a las penalidades ya informadas.