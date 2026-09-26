El argentino largará desde la novena posición en el Gran Premio de Azerbaiyán. La carrera de la 15ª fecha se disputará este sábado en Bakú.

Franco Colapinto largará este sábado desde el noveno puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en el circuito callejero de Bakú, después de una clasificación en la que había terminado décimo. La mejora en la grilla se produjo por la sanción de cinco lugares aplicada a Carlos Sainz, que cayó al 14º puesto.

La carrera corresponde a la 15ª fecha del campeonato y comenzará a las 8 de la mañana de Argentina. La transmisión podrá seguirse minuto a minuto por Cadena 3, en vivo por Fox Sports y también a través de Disney+ Premium y F1 TV. El dato es relevante para la actividad del fin de semana porque la competencia se correrá en un horario matutino para el público local.

Desempeño en pista Colapinto mostró una evolución a lo largo de las sesiones previas. Terminó 13º en la primera práctica, 11º en la segunda y décimo en la tercera, antes de superar la Q1 y la Q2 para meterse por cuarta vez en la temporada entre los diez mejores de la clasificación. En la Q3, sin embargo, tuvo un inconveniente en la curva 15 durante su primer intento y no pudo mejorar su tiempo.

Después de la sesión, el piloto argentino explicó: “El frenaje fue un punto débil, me está costando este fin de semana”. Sobre la salida de pista, añadió: “En la curva 15 tuve algo con la batería”. La referencia técnica deja planteado que el resultado final combinó rendimiento competitivo con una dificultad puntual en la parte decisiva de la clasificación.

Panorama de Alpine Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, partirá desde el séptimo lugar. El francés valoró el trabajo del equipo durante el fin de semana, aunque señaló que la salida de pista de Colapinto le impidió aprovechar el rebufo durante su vuelta más rápida y le hizo perder tiempo en el cierre de la clasificación. “Sinceramente, estoy muy contento con el trabajo que hicimos con el equipo durante todo el fin de semana”, dijo Gasly.

La pole position quedó en manos de George Russell, con Mercedes. Detrás del británico largarán Charles Leclerc, con Ferrari, y Oscar Piastri, con McLaren. La prueba se disputará excepcionalmente un sábado porque el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, y el trazado urbano de Bakú tiene 6,003 kilómetros, 20 curvas y una de las rectas más extensas del calendario. La competencia está pactada a 51 vueltas.