El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, quedó condicionado en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 tras las primeras dos prácticas libres y admitió que “el sábado está un poco perdido por las penalizaciones”. El corredor terminó decimonoveno en la práctica libre 1 y vigésimo segundo en la práctica libre 2, y centró su preparación en la carrera del domingo.

La sanción acumulada es de 15 puestos en la grilla de largada. Según explicó el propio Colapinto, una de las penalizaciones fue de cinco lugares por el choque que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, episodio que derivó en un triple abandono, y la otra fue de 10 puestos por el cambio del motor de combustión interna, al exceder el límite de cuatro permitidos por año.

Con ese panorama, el argentino largará desde la última posición incluso si logra clasificar en el séptimo lugar. En ese contexto, sostuvo que están “enfocados en la carrera”, aunque reconoció que “todavía hay mucho por trabajar”. También señaló que “el ritmo en la FP2 fue bastante bueno, así que intentaré avanzar el domingo”.

Preparación para el domingo

Colapinto remarcó que no dedicó trabajo específico a la clasificación, a la que se refirió como “qualy”, porque la sanción lo obligará a partir desde el fondo de la parrilla. “No preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso porque voy a largar último”, afirmó. La carrera está programada para el domingo a las 4 de la madrugada, hora de Argentina.

El piloto de Pilar confía en poder protagonizar una remontada para volver a sumar puntos en la categoría reina del automovilismo. La actividad en el trazado continuará este sábado con la práctica libre 3, prevista para la 1:30, y la clasificación, programada para las 5.

Contexto del circuito

El texto difundido sobre la competencia señala que el Gran Premio de Bahréin se disputa en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido a la guerra en Medio Oriente. Ese marco condiciona la organización de la fecha y el cronograma de actividad en pista.